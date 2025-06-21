Сечин назвал оправданным решение ОПЕК+ о наращивании добычи

Решение ОПЕК+ о наращивании нефтедобычу выглядит оправданным из-за неопределенности на фоне ирано-израильского конфликта, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он заявил об этом на энергетической панели на ПМЭФ.

«Решение, принятое лидерами ОПЕК, о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и, с точки зрения рынка, оправданным»,— отметил господин Сечин.

Страны ОПЕК+ договорились в июле увеличить нефтедобычу на 411 тыс. баррелей в сутки. 6 июля пройдет новая встреча стран ОПЕК+, на которой решится вопрос об уровне нефтедобычи в августе. Эксперты ожидают сохранения высоких темпов увеличения добычи.

О выступлении Игоря Сечина — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».