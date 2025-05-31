Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в официальном заявлении членов альянса по итогам переговоров по видеосвязи 31 мая. Решение принято в соответствии с текущим положением мировой экономики и здоровыми рыночными перспективами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти»,— указано в пресс-релизе. 6 июля состоится новая встреча стран ОПЕК+, на которой решится вопрос об уровне нефтедобычи в августе.

С 2023 года Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сокращали добычу нефти на 2,2 млн б/с и планировали вводить ограничения до октября 2026-го. В мае планы ОПЕК+ поменялись. По данным телеканала CNBC, до июня 2025-го члены альянса договорились повысить добычу на 1 млн б/с. При этом вице-премьер России Александр Новак опроверг сценарий ускоренного наращивания добычи нефти.