Суд продлил домашний арест блогерам Митрошиной и Лерчек

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, передает ТАСС. Ее обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Троицкий суд Москвы также продлил срок домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Ее обвиняют в использовании подложных документов при переводе средств на иностранные счета («а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Уголовное дело об отмывании средств в отношении блогера закрыли в марте 2024 года.

Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. По версии следствия, блоге легализовала более 127 млн руб. через покупку недвижимости в Москве. Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему в марте 2023 года предъявили обвинение в легализации 280 млн руб. и уклонении от уплаты налогов. Оба дела прекратили после выплаты долгов. Обвинение в выводе средств из России блогеру предъявили в конце 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Матерь бложью" поддержало обвинение».