СвЖД изменит расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ

В связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ 25 и 27 июня пригородные поезда на некоторых участках на севере Свердловской области будут следовать с отклонением от расписания, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

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Изменения затронут электропоезда:

№7074 Бокситы – Екатеринбург;

№7077 Екатеринбург – Карпинск;

№7078 Карпинск – Екатеринбург;

№7461 Нижний Тагил – Серов;

№7422/7421 Серов – Нижняя Тура;

№6954 Бокситы – Верхотурье.

Для удобства пассажиров 25 и 27 июня будет назначен дополнительный поезд №7471 Рзд Коптяковские Печи – Серов, а поезд №7076 Бокситы – Екатеринбург будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что РЖД запустит поезд из Екатеринбурга в Корейскую Народно-Демократическую республику (КНДР). Город станет одной из станций, где остановится поезд из Москвы. Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей было приостановлено в феврале 2020 года из-за распространения COVID-19.

Полина Щуцкая