Из Екатеринбурга начнет ходить поезд в Северную Корею

РЖД запустит поезд из Екатеринбурга в Корейскую Народно-Демократическую республику (КНДР), сообщил Telegram-канал «Телеграммы РЖД». Столица Среднего Урала станет одной из станций, где остановится поезд из Москвы. Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей было приостановлено в феврале 2020 года из-за распространения COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Агаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Агаев, Коммерсантъ

Курсирование между Москвой и Пхеньяном будет восстановлено с 17 июня: поезд остановится на станциях Кострома, Киров, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Уссурийск, Хасан и на других. Состав будет отправляться дважды в месяц: из Москвы — 12 и 26 числа каждого месяца, из Пхеньяна — по 3 и 17 числам.

В составе поезда — вагоны-купе формирования железных дорог КНДР. Билеты появятся в продаже в железнодорожных кассах в скором времени. «Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тыс. км, а время в пути — восемь суток»,— отметили в РЖД. Также будет восстановлено сообщение Пхеньян — Хабаровск.

Ранее Свердловская железная дорога (СвЖД) разработала ускоренный сервис по перевозке грузов в контейнерах из Екатеринбурга (ТЛЦ «Уральский») до станции Достык на границе с Китаем.

Ирина Пичурина