Минтуризма УР советует снимать наличные из-за ограничений мобильного интернета

Минтуризма Удмуртии рекомендовало туристам брать с собой наличные в поездки, так как не все кассовые терминалы могут работать из-за временного отключения мобильного интернета в регионе, сообщили в ведомстве. Также жителям посоветовали заранее скачать офлайн-карты, которые помогут ориентироваться без доступа к сети Тем, кто планирует посетить фестивали в предстоящие выходные, рекомендуют заранее распечатать билеты или сохранить их в телефоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Напомним, с 18 июня в республике ввели систему временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность». Это подтвердил председатель ведомства Андрей Шуткин. Он добавил, что проблемы с мобильным интернетом испытывают более 30 регионов РФ.

Проблемы с выходом в сеть со смартфона наблюдались 19-20 июня. Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают работать. В госкомитете уточняли, что жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний.

Примерно 80% POS-терминалов и банкоматов финансовых учреждений подключены к стационарному интернету, временное отключение мобильного интернета на их работу не повлияет, сообщил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов 20 июня во время прямого эфира Центра управления регионов. Однако «достаточно большое количество» устройств подключены через симкарты. Их планируют перевести на стационарный интернет либо Wi-Fi.

Власти Удмуртии совместно с операторами связи проводят эксперимент по частичному отключению мобильного интернета, которым планируется ограничить передачу потоковых видео, но сохранить возможность общаться в популярных мессенджерах, сообщил Михаил Фоминов.