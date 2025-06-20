В Удмуртии тестируют отключения мобильного интернета с сохранением мессенджеров

Власти Удмуртии совместно с операторами связи проводят эксперимент по частичному отключению мобильного интернета, которым планируется ограничить передачу потоковых видео, но сохранить возможность общаться в популярных мессенджерах, сообщил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В самом начале отключали технологии 4G и 3G, оставляя 2G. Такая технология не могла обработать такой поток. Сейчас рассматриваем вариант включения дополнительной опции — технологии VoLTE, что позволить расширить возможности голосовых вызовов. При этом мобильный интернет будет ограничен»,— сказал господин Фоминов.

Эксперимент по частичному ограничению мобильной сети планируется закончить на следующей неделе. После этого ожидается «временной лаг» на настройку оборудования. Жителей оповестят о результатах эксперимента.

Напомним, в ряде районов Удмуртии второй день подряд наблюдается почти полное отсутствие мобильного интернета: сеть ловится за редким исключением. По данным сервиса DownDetector, жители региона за 19 июня направили 1,9 тыс. жалоб на перебои со связью. Они начались в тот день после 10:15 местного времени.

С 18 июня в республике ввели систему временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность». Это подтвердил председатель ведомства Андрей Шуткин. Он добавил, что проблемы с мобильным интернетом испытывают более 30 регионов РФ.

Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают работать. В госкомитете уточняли, что жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний.

Примерно 80% POS-терминалов и банкоматов финансовых учреждений подключены к стационарному интернету, временное отключение мобильного интернета на их работу не повлияет, сообщил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов 20 июня во время прямого эфира Центра управления регионов. Однако «достаточно большое количество» устройств подключены через симкарты. Их планируют перевести на стационарный интернет либо Wi-Fi. Министр добавил, что такси невозможно подключить по стационарным линиям. «Тут я не могу ни посоветовать, ни обнадежить тех, кто пользуется этими услугами. Все зависит от ситуации»,— сказал господин Фоминов.