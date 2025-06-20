80% POS-терминалов и банкоматов в Удмуртии работают через стационарный интернет

Примерно 80% POS-терминалов и банкоматов финансовых учреждений подключены к стационарному интернету, временное отключение мобильного интернета на их работу не повлияет, сообщил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов во время прямого эфира Центра управления регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Однако достаточно большое количество устройств подключены через симкарты. Общались с представителями финансовых учреждений <...> была поставлена задача перевести эти устройства на стационарный интернет либо Wi-Fi»,— сказал господин Фоминов.

Министр добавил, что такси невозможно подключить по стационарным линиям. «Тут я не могу ни посоветовать, ни обнадежить тех, кто пользуется этими услугами. Все зависит от ситуации»,— сказал он.

Напомним, в ряде районов Удмуртии второй день подряд наблюдается почти полное отсутствие мобильного интернета: сеть ловится за редким исключением. По данным сервиса DownDetector, жители региона за 19 июня направили 1,9 тыс. жалоб на перебои со связью. Они начались в тот день после 10:15 местного времени.

С 18 июня в республике ввели систему временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность».

Такое решение приняли на оперативном штабе Удмуртии. «В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня (18 января.— “Ъ-Удмуртия”) коснутся жителей ряда районов республики»,— говорилось в сообщении госкомитета. Ижевск вошел в число таких районов.

Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают работать. В госкомитете уточняли, что жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний. Временные ограничения мобильного интернета в республике связаны с угрозой атаки беспилотников, уточнил председатель госкомитета.