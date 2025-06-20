Из украинского плена освобожден еще один житель Челябинской области

Россия и Украина 20 июня вновь обменялись военнопленными. Среди освобожденных россиян оказался житель Челябинской области. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека в регионе Юлия Сударенко в личном telegram-канале.

Из плена вернулся 33-летний военнослужащий по контракту из Ашинского района. Он находился в неволе год.

В июне это уже шестой обмен военнопленными между Россией и Украиной. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 июня из украинского плена в Россию вернулись трое жителей Челябинской области. Двое из них проживали в Еманжелинском районе и Коркинском округе соответственно. Первый пробыл в плену больше года, второй — четыре месяца. Кроме того, среди вернувшихся оказался иностранец, который в последнее время жил в Челябинской области. Он находился в плену пару месяцев.

Кроме того, в результате очередного обмена 19 июня из украинского плена вернулись два жителя Троицка. Возраст обоих — 31 год. Первый военнослужащий находился в неволе год, второй — четыре месяца.

Ольга Воробьева