Трех жителей Челябинской области освободили из украинского плена

В прошедшие выходные Россия и Украина произвели очередной обмен военнопленными. Среди вернувшихся россиян оказались трое жителей Челябинской области, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в личном telegram-канале.

Обмен военнопленными состоялся 14 июня. В Россию вернулись 39-летний и 49-летний жители Еманжелинского района и Коркинского округа. Первый военнослужащий пробыл в плену больше года, второй — четыре месяца.

Кроме того, из украинского плена вернулся 26-летний иностранец, который последнее время жил в Челябинской области. Он находился в неволе пару месяцев.

Ольга Воробьева