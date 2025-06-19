Из украинского плена в Россию вернулись два жителя Троицка

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены два жителя Троицка. Возраст обоих — 31 год. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в личном telegram-канале.

Первый житель Троицка находился в плену в течение года, а второй — четыре месяца.

В июне это уже второй обмен военнопленными между Россией и Украиной. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 июня из украинского плена в Россию вернулись трое жителей Челябинской области. Двое из них проживали в Еманжелинском районе и Коркинском округе соответственно. Первый пробыл в плену больше года, второй — четыре месяца. Кроме того, среди вернувшихся оказался иностранец, который в последнее время жил в Челябинской области. Он находился в плену пару месяцев.

Ольга Воробьева