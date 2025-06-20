Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Галле

Россиянин Даниил Медведев, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, победил 33-ю ракетку мира американца Алекса Микельсена в четвертьфинале проходящего в немецком Галле турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом € 2,5 млн.

Встреча, продлившаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:3. По ходу второго сета Медведеву понадобилась помощь физиотерапевта. Соперником россиянина по полуфиналу станет победитель матча между итальянцем Флавио Коболли и немецким теннисистом Александром Зверевым.

За выход в полуфинал турнира также поборется россиянин Карен Хачанов. В четвертьфинальном матче он встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Начало встречи запланировано на 17:30 (мск).

Финал турнира пройдет 22 июня. Его действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в этом году уступил в матче второго круга представителю Казахстана Александру Бублику (45-й в рейтинге ATP).

Таисия Орлова