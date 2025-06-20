Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 21–22 июня
19 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых романтическая комедия Селин Сон «Материалистка» и боевик Джо Карнахана «Лига теней». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Материалистка
- Режиссер: Селин Сон
- В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Зои Уинтерс, Марин Айрленд, Даша Некрасова
- Жанр: комедия, мелодрама / США, Финляндия / 116 мин.
- В прокате: с 19 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как в большинстве романтических комедий, действие "Материалистки" происходит в мире, очень похожем на настоящий, но все же слегка сдвинутом в глянцевую кинематографическую реальность, как будто жизнь 30–40-летних ньюйоркцев пропустили через лестные фотофильтры… Мир, в котором отношения, а тем более брак — это в первую очередь слияние капиталов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сваха и предубеждение».
Лига теней
- Режиссер: Джо Карнахан
- В ролях: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг, Давайн Джой Рэндольф, Метод Мэн, Маршалл Кук
- Жанр: боевик, триллер, драма / США / 104 мин.
- Слоган: «Пора выйти на свет»
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик Global Film: «Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых».
Белый пароход
- Режиссер: Инга Шепелева
- В ролях: Элла Соколова, Александр Кошкидько, Роман Атласов
- Жанр: драма / Россия, Франция / 90 мин.
- Слоган: «Красная песня на белом снегу»
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик «К24»: «По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее».
Кровавый урожай
- Режиссер: Илай Крэйг
- В ролях: Кэти Дуглас, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Винсент Маллер, Кевин Дюран, Уилл Сассо
- Жанр: ужасы / США, Люксембург, Великобритания, Канада / 97 мин.
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того, как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить».
Евгений Телегин
- Режиссер: Виктор Тихомиров
- В ролях: Евгений Ткачук, Юрий Гальцев, Татьяна Колганова, Сергей Мигицко, Юрий Кузнецов, Сергей Паршин
- Жанр: драма / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Ленинград 80-х. Увлеченный рок-музыкой Евгений Телегин проводит время, слушая The Rolling Stones и посещая квартирники Виктора Цоя. Однажды в наследство от дяди, который "не в шутку занемог", молодой человек получает домик в деревне. Там он знакомится с молодым художником, а также с двумя сестрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной...»
Как стать миллионером
- Режиссер: Самир Оливерос
- В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Уолтон Гоггинс, Шамир Андерсон, Дэвид Стрэтэйрн, Брайан Джерати, Патти Харрисон
- Жанр: драма, биография / США, Колумбия, Канада, Чили / 91 мин.
- Слоган: «Прямой эфир, вошедший в историю»
- В прокате: с 12 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Развлекательное телевидение, стресс и неврозы внутренней кухни которого так резко контрастируют с оптимистичной картинкой, поставляемой непосредственно домой простым обывателям, вообще довольно часто становится плодородной почвой для кинематографистов. Дополнительный бонус — возможность поиграть с яркой ретроэстетикой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Корректно поставленная удача».
Артек. Сквозь столетия
- Режиссеры: Карен Захаров, Армен Ананикян
- В ролях: Михаил Галустян, Тимофей Попович, Роман Постовалов, Виталий Гогунский, Алевтина Майер, Ольга Красько
- Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Без прошлого нет будущего»
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль, он совершенно неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки — выдающиеся личности. Родители отправляют Митю в "Артек", где ему явно скучно, но желание выступить на "Артек-Арене" в рамках праздничного концерта — мечта для юного музыканта, и он хочет стать известным рэпером. Правда, прежде чем его мечта осуществится, Мите предстоит пройти немало испытаний».
Память сердец
- Режиссер: Ольга Осорио
- В ролях: Марио Касас, Мишель Дженнер, Зои Льенас-Бонафонте, Энцо Оливер, Кике Ниса, Росо Рибас
- Жанр: драма, мелодрама / Испания / 99 мин.
- Слоган: «Любовь вне времени»
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Global Film»: «Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу».
Творение богов: Битва с демонами
- Режиссер: Уэршань
- В ролях: Юй Ши, Хуан Бо, Наши, Люк Чэнь, Ли Сюэцзянь, Крис Филлипс
- Жанр: фэнтези, боевик / Китай / 144 мин.
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «С начала времен миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточенного демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его низменным желаниям — император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана».
Синистер. Из тьмы
- Режиссер: Филип В. да Сильв
- В ролях: Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Ханна, Аманда Кильпеляйнен-Арвидссон, Леннарт Б. Санделин
- Жанр: ужасы, триллер, детектив / Швеция / 95 мин.
- В прокате: с 12 июня
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом».