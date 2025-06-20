Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Как в большинстве романтических комедий, действие "Материалистки" происходит в мире, очень похожем на настоящий, но все же слегка сдвинутом в глянцевую кинематографическую реальность, как будто жизнь 30–40-летних ньюйоркцев пропустили через лестные фотофильтры… Мир, в котором отношения, а тем более брак — это в первую очередь слияние капиталов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сваха и предубеждение».