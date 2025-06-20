В Кремле не усмотрели ничего «странного и страшного» в отказе США от встречи по нормализации работы посольств

В Кремле не видят ничего страшного в том, что Вашингтон отложил консультации по нормализации работы дипмиссий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких внятных объяснений не было, но существует очень много причин, по которым могло возникнуть желание,— рассказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС). — Ничего в этом странного и страшного не усматриваем».

На этой неделе в МИД РФ сообщили о том, что США отменили очередную встречу по вопросам нормализации работы дипмиссий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее говорил, что в Вашингтоне не объяснили, по какой причине встреча была отложена.

Работать над возобновлением работы посольств и устранением раздражителей в отношениях РФ и США договорились на встрече на высоком уровне 18 февраля в Эр-Рияде. Первый раунд консультаций по вопросу нормализации работы дипмиссий состоялся 27 февраля. 10 апреля прошел второй раунд. Делегации, в частности, договорились о том, чтобы упростить режим передвижения дипломатов в стране пребывания. По данным Госдепа США, стороны также обсудили стабилизацию банковского обслуживания работы диппредставительств. В мае замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия и США еще не определили дату новых переговоров по восстановлению работы посольств.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».

Анастасия Домбицкая