Комиссия Минтранса РФ включила два моста в Уфе в список приоритетных проектов

Межведомственная комиссия Министерства транспорта России включила в список приоритетных концессионных проектов два моста в Уфе. Речь идет о мостах через Белую в створе Интернациональной улицы (с выездом из Черниковки в сторону Алексеевки) и в створе Революционной улицы, который соединит Нижегородку с Миловским шоссе. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Как говорится в письме ведомства за подписью исполняющего обязанности министра Виктора Жулькова, для финансирования проектов республика направила в Росавтодор заявки на получение федерального капитального гранта. Прошедшая 20 мая межведомственная комиссия включила их в число приоритетных проектов, реализуемых субъектами в рамках концессионных соглашений.

Окончательное решение о федеральной поддержке будет принимать либо правительственная комиссия по региональному развитию, либо президиум комиссии Минтранса.

Осенью прошлого года глава Башкирии провел переговоры с потенциальными инвесторами для строительства мостов — ВТБ и дочерней компанией госкорпорации «Ростех». В конце ноября тогда еще исполняющая обязанности главы регионального минтранса Любовь Минакова заявила, что заключить концессионные соглашения правительство республики планирует в 2025 году. В начале года общая стоимость обоих проектов оценивалась в 130,9 млрд руб.

Идэль Гумеров