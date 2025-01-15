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В приоритетные проекты в Башкирии инвестируют 1 трлн рублей

В Башкирии в этом году объем инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты достигнет 1 трлн руб., сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на заседании регионального правительства.

Так, в рамках создания Башкирско–Белорусского инвестиционного кластера прорабатываются три инициативы с белорусскими партнерами: совместное производство троллейбусов МАЗ-УТТЗ, завод по выпуску тяжелой землеройной техники Амкодор-Алга и проект строительства предприятия по выпуску сепараторов для аккумуляторов.

«Также в разработке находится новая инициатива реализации крупного проекта по добыче полезных ископаемых. Его стоимость оценивается на сумму 10 млрд рублей. Планируем уже в этом году заключить с Минэкономразвития России соглашение о защите и поощрении капиталовложений для привлечения федеральных преференций»,— отметил господин Муратов.

Кроме того, в этом году планируется заключить два масштабных ГЧП проекта — строительство моста через реку Белую до примыкания к трассе Р-240 за 74,5 млрд руб., а также строительства дороги с мостом через Белую в створе Интернациональной улицы в Уфе стоимостью 56,4 млрд. руб., добавил министр.

Майя Иванова

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