Суд на Урале приговорил уроженку Йошкар-Олы к 18 годам за госизмену

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 18 годам колонии общего режима уроженку Йошкар-Олы 48-летнюю Веру Сидоркину по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Сидоркина

Фото: Прокуратура Свердловской области Вера Сидоркина

Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, в апреле 2023 года Вера Сидоркина внесла сведения о себе в бланк анкеты кандидата на вступление в ряды украинского объединения Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено на территории России).

«В июле 2023 года Сидоркина получила электронное сообщение о том, что ее заявка получена и ей готовы создать условия для ее вступления. В августе 2023 года с использованием мер конспирации она предприняла попытку перехода на территорию Украины для участия в составе террористической организации, однако довести до конца свои преступные действия ей не удалось», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, Вера Сидоркина зафиксировала спутниковые изображения предприятий, которые участвовали в производстве продукции военного назначения. Затем она отправила их в ГУР Минобороны Украины и сопроводила текстовыми сообщениями о функциональном назначении объектов для их дальнейшего поражения боевыми средствами украинской армией.

В середине мая военный суд вынес приговор трем молодым людям за подготовку поджогов релейных шкафов на железной дороге по заданию участника «Легиона “Свобода России”» (признано террористическим и запрещено на территории России).

Мария Шараева