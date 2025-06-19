Девелопер ТОЧНО внедрил в свою работу искусственный интеллект от Сбера*

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) и Сбер Бизнес Софт презентовали на ПМЭФ-2025 результаты масштабного использования речевой аналитики на базе искусственного интеллекта.

Фото: ГК ТОЧНО

Технология основана на моделях Natural Language Processing (NLP), которые распознают и интерпретируют речь так же естественно, как это делают люди. Решение упрощает работу менеджеров, позволяя им сосредоточиться на содержании диалога и оперативно исправлять недочеты.

«Наша речевая аналитика работает быстро и точно. Уже через несколько минут после окончания диалога в системе появляется текстовая расшифровка. Сразу же отображаются и основные характеристики общения: продолжительность, длительность речи клиента и оператора, количество пауз, скорость речи и так далее. Слушать речь необязательно: ключевые маркеры позволяют понять, соответствует ли диалог и поведение оператора скрипту и принятым в компании стандартам качества»,— рассказал на ПМЭФ первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

До интеграции ИИ-сервиса служба контроля качества ТОЧНО успевала в ручном режиме прослушивать лишь 10% телефонных разговоров. Теперь система автоматически записывает, расшифровывает и анализирует каждый звонок, что мгновенно повышает объем проверяемых диалогов и устраняет субъективный фактор оценки.

В компании также отмечают, что автоматический анализ звонков уменьшает нагрузку на сотрудников и ускоряет обратную связь клиентам, а цифровая запись каждого диалога исключает вероятность потери или искажения данных.

«Внедрение цифровых технологий является ключевым элементом стратегии роста ГК ТОЧНО. До 2027 года мы планируем увеличить инвестиции в цифровизацию почти в три раза, что позволит оптимизировать множество процессов, а также усовершенствовать подход к качеству коммуникации. Для нас это не просто тренд, а эффективный способ улучшить клиентский опыт на каждом этапе взаимодействия и сделать наши сервисы более быстрыми и удобными»,— подчеркнула директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Теперь ГК ТОЧНО планирует подключить к системе и языковую модель GigaChat для более глубокого понимания смысла и семантики диалогов в сложных скриптах — это позволит анализировать смысловую структуру самых разнообразных клиентских сценариев.

Напомним, что соглашение о цифровой трансформации ГК ТОЧНО и Сбер заключили в августе 2024 года. Оно действует до 2027 года и направлено на оптимизацию бизнес-процессов и разработку новых цифровых продуктов, чтобы увеличить рентабельность проектов девелопера.

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