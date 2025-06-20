В Ростове эксперты нашли способ улучшить проект модернизации трамвайных путей

В донской столице эксперты нашли способ улучшить проект модернизации и создания инфраструктуры трамвайных линий, который реализуется «Синарой». Предложения проходят финальную стадию обсуждения. Об этом сообщают «Ведомости. Юг» со ссылкой на информацию заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Ростовский Городской Транспорт» Фото: портал «Ростовский Городской Транспорт»

Подробности проекта власти расскажут, когда все решения будут приняты окончательно, добавила чиновница.

Алена Беликова отметила, что над улучшением проекта работают приглашенные федеральные эксперты транспортного научно-исследовательского и проектного института «Мостранспроект», Донского государственного технического университета (ДГТУ), а также представители Минтранса Ростовской области и компании-концессионера ООО «Синара – ГТР Ростов-на-Дону».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове строительство трамвайной линии, которая соединит микрорайон Левенцовский с ул. Станиславского, планируют завершить к декабрю 2026 года.

Наталья Белоштейн