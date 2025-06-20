Песков: реакция РФ на убийство лидера Ирана была бы крайне негативной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения об убийстве лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемы, добавив, что реакция РФ на подобное была бы «крайне негативной».

«Неприемлемо даже говорить об этом. Мы бы явно не одобрили это»,— сказал господин Песков в интервью британскому телеканалу Sky News отметив, что такое развитие событий «откроет ящик Пандоры».

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на ПМЭФ не ответил на вопрос журналиста из Франции о действиях РФ в случае убийства лидера Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.

Сегодня президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако она может стать ее результатом.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».