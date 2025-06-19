Потребители тратят в два раза больше, выбирая кросс-платформенные закупки

Кроссформатные потребители приносят в два раза больше «ценности» для бизнеса, считает директор по стратегическому развитию рекламных продуктов Х5 Media (подразделение X5 Group, также входят платформа Food.ru и X5 Blogger) Сергей Юрченко. По данным компании, потребители, которые совершают покупки в двух и более «бизнесах» X5 тратят в среднем 10 тыс. руб. в месяц на закупку продуктов, те, кто выбирают только одну сеть — всего 5 тыс. руб.

Отличаются также траты покупателей в традиционной рознице и тех, кто предпочитает омниканальные закупки — в среднем 6 тыс. руб. против 12 тыс. руб. в месяц, рассказал господин Юрченко на сессии «Ъ» в рамках проекта Media Dome в Санкт-Петербурге. Клиенты доставки так же совершают на 20% больше покупок в месяц, чем в офлайн-рознице.

Потребители все чаще совершают маленькие покупки, а не закупаются впрок. «Выросла частота покупок на «здесь и сейчас», жизнь на бегу – тренд современного мира, люди приходят туда, где можно быстро взять кофе и что-то перекусить, и идут дальше»,— отмечает изменения потребительского поведения господин Юрченко. В среднем, отмечает он, частота покупок в проектах Х5 Group в прошлом году выросла на 4% год к году, средний чек – снизился на 7%.

Подробнее о тенденциях на рынке продуктового ритейла – в материале «Ъ» «Магазины сочлись выручкой».