Власти Ирана ожидают репараций от Израиля для прекращения ударов

Иран не прекратит удары, пока Израиль не будет наказан и не выплатит репарации. Об этом заявляет Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики, которое приводит иранское агентство Mehr.

Согласно сообщению, Иран готов ответить на дальнейшие атаки Израиля «различными способами». Если в конфликт двух стран вмешается третья сторона, Тегеран даст ей немедленный отпор.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Исламская Республика начала ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. Вчера ABC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».