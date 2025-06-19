Три новых предприятия построят в Краснодаре до 2027 года

Глава Краснодара Евгений Наумов во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил три инвестиционных соглашения. В городе появятся хлебокомбинат, логистический центр и завод металлоконструкций, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В наш портфель инвестпроектов добавилось ещё три соглашения. Важно, что их реализация создаст в городе новые рабочие места, бюджет получит дополнительные налоги»,— прокомментировал Евгений Наумов.

Компания «Суворовский редут-Кубань» построит хлебокомбинат со складами вдоль трассы Краснодар-Кропоткин. Объем инвестиций составит около 1 млрд руб. Предприятие даст 250 рабочих мест. Проект планируют завершить к 2027 году. На полной мощности комбинат будет выпускать 120 т хлебобулочных и кондитерских изделий ежегодно.

ООО «Звезда столицы» возведет логистический центр со складами в районе улицы Красных Партизан. Размер вложений — около 500 млн руб, количество рабочих мест — 60.

Опытно-конструкторское технологическое бюро «Ракита» создаст завод металлоконструкций в промзоне на ул. Демуса. Предприятие оснастят современным оборудованием для полного цикла производства — от проектирования до финальной обработки изделий.

Завод будет выпускать каркасы зданий, ограждения, навесы, скамейки и элементы благоустройства для строительных, промышленных и муниципальных заказчиков. Проект обеспечит 150 новых должностей, инвестиции достигнут почти 570 млн руб.

В первый день форума мэр Краснодара совместно с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем подписал соглашения о создании производства космических фотоэлектрических преобразователей на заводе «Сатурн» и выпуске радиоаппаратуры для управления беспилотниками.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что делегация Краснодарского края в первый день работы ПМЭФ-2025 заключила 12 инвестиционных соглашений общей стоимостью свыше 58 млрд руб.

Анна Гречко