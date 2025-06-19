В Ростовской области кубанская компания построит склад за 4 млрд рублей

Правительство Ростовской области и ООО «Ромекс-Кубань» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщил РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ориентировочно инвестиции в проект составляет 4 млрд руб.

Согласно данным системы Картотека.ру, ООО «Ромекс-Кубань» было зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Основной деятельностью компании является строительство жилых и нежилых зданий. Ее руководители — Алексей Прокопенко и Алексей Фомин. В 2024 году выручка организации составила 17,8 млрд руб., чистая прибыль — 130,9 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в 2024 году спрос на комплексные логистические услуги в Ростовской области вырос более чем на 28%. Основными причинами роста стали увеличение электронной торговли и расширение присутствия маркетплейсов и ритейлеров. Эти факторы повысили потребность в складских и логистических услугах, что способствовало динамичному развитию отрасли.

Наталья Белоштейн