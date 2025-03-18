За год спрос на логистические услуги на Дону вырос на 28%

В 2024 году спрос на комплексные логистические услуги в Ростовской области вырос более чем на 28%. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на председателя правления Донской гильдии логистов Валерия Матвеева.

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Основными причинами роста стали увеличение электронной торговли и расширение присутствия маркетплейсов и ритейлеров. Эти факторы повысили потребность в складских и логистических услугах, что способствовало динамичному развитию отрасли.

«Ростовская область стала важным логистическим хабом, связывающим новые территории с остальной частью России, что повысило нагрузку на существующую инфраструктуру»,— отметил Валерий Матвеев.

В 2023 году Ростов расположился на четвертой строчке в рейтинге городов РФ с высокой популярностью складских помещений. Спрос на аренду складов в Ростове за 2023 год увеличился на 31%. При этом предложение в сегменте продаж снизилось на 16%, а количество доступных для аренды объектов — на 5%.

Николай Аксенов