И такой футбол им нужен

Финансирование футбольного клуба «Урал» сохранится на уровне прошедшего сезона, хотя ФК не смог вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Такое решение, по данным «Сигнал Урал», принял совет директоров клуба. Источник «Ъ-Урал» подтвердил эту информацию. По его словам, сохранил свой пост и президент клуба Григорий Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ФК «Урал» Григорий Иванов бессменно возглавляет клуб с 2003 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Президент ФК «Урал» Григорий Иванов бессменно возглавляет клуб с 2003 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Учредителем ФК «Урал» является правительство Свердловской области, генеральным спонсором — ТМК. По данным «СПАРК-Интерфакс», поступления в бюджет клуба за 2024 год составили более 1,9 млрд руб.

В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер ФК «Урал». Высока вероятность, что им станет Мирослав Ромащенко. «Вероятность Ромащенко высокая, но не 100%»,— уточнил источник.

Мирослав Ромащенко — бывший защитник сборной Белоруссии, с 2003 года начал тренерскую карьеру. В 2016-2021 годах был помощником главного тренера в сборной России Станислава Черчесова. В 2024 году он подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ахмат». Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб ФК «Урал» в январе.

Ранее сообщалось об уходе из ФК «Урал» тренера Олега Шатова и вице-президента Игоря Смольникова.

ФК «Урал» в прошедшем сезоне занял четвертое место в «Мельбет» Первой лиге, набрав 59 очков. В стыковых матчах он встретился с «Ахматом» из Грозного: одержал победу со счетом 2:1 и проиграл со счетом 0:2. В результате ФК «Урал» остался в Первой лиге.

Перед новым главным тренером, скорее всего, будет стоять задача вернуться в РПЛ, где он выступал до 2024 года. «Задачу на сезон поставят позже»,— пояснил источник «Ъ-Урал».

Николай Яблонский