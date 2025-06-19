Рустам Минниханов и глава Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах республики. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан и Росморречфлот подписали соглашение о развитии портов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Татарстан и Росморречфлот подписали соглашение о развитии портов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Развитие мультимодальных логистических центров в Республике Татарстан позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта в том числе по международным транспортным коридорам „Север — Юг“ и „Запад — Восток“, а также повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает обмен данными, проведение совместных консультаций и при необходимости создание рабочих групп для развития портовой и припортовой инфраструктуры.

Ранее на полях ПМЭФ Рустам Минниханов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Кроме того, в присутствии раиса республики также были подписаны соглашения о сотрудничестве между банком «Россия» и ОЭЗ «Алабуга», а также между банком «Россия» и группой компаний «Союз-Регион».

Анар Зейналов