Рустам Минниханов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписали на полях ПМЭФ соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с планом мероприятий на три года. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Татарстан и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Договоренность о подписании соглашения была достигнута в мае на переговорах в рамках KazanForum в Казани. Документ обновляет соглашение между регионами, заключенное 10 лет назад.

«Наши регионы связывают добрые партнерские отношения. С городом Севастополь сотрудничает ряд наших крупных компаний. Есть большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, it и другие», — сказал Рустам Минниханов.

Михаил Развожаев подчеркнул, что документ содержит конкретный план мероприятий на три года и охватывает практически все направления деятельности. Регионы будут обмениваться успешными практиками, которые принесут пользу как севастопольцам, так и жителям Татарстана.

Анар Зейналов