Татарстан и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве
Рустам Минниханов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписали на полях ПМЭФ соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с планом мероприятий на три года. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Татарстан и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан
Договоренность о подписании соглашения была достигнута в мае на переговорах в рамках KazanForum в Казани. Документ обновляет соглашение между регионами, заключенное 10 лет назад.
«Наши регионы связывают добрые партнерские отношения. С городом Севастополь сотрудничает ряд наших крупных компаний. Есть большой потенциал для наращивания поставок в таких сферах, как энергетика, машиностроение, газовая техника, it и другие», — сказал Рустам Минниханов.
Михаил Развожаев подчеркнул, что документ содержит конкретный план мероприятий на три года и охватывает практически все направления деятельности. Регионы будут обмениваться успешными практиками, которые принесут пользу как севастопольцам, так и жителям Татарстана.