Песков предостерег США от «страшного витка эскалации» в конфликте Израиля и Ирана

Вмешательство США в ирано-израильский конфликт приведет к новому «страшному витку эскалации», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это разрастание географии конфликта. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана. То есть это будет еще один страшный виток эскалации»,— сказал представитель Кремля агентству ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Власти США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни. По словам собеседников агентства, Вашингтон создает инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Тем не менее ситуация все еще может измениться, сообщили источники.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильской атаке, решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов. По информации WSJ, вечером 17 июня господин Трамп утвердил план атаки по Ирану. Он не отдавал приказ начать его реализацию, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от развития ядерной программы, утверждают источники издания.

О конфликте между Ираном и Израилем — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая