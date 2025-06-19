Более 3 тыс. человек требуется на возобновление работы двух месторождений в Туве

Для восстановления постоянной работы на Ак-Сугском и Тастыгском полиметаллических месторождениях в Республике Тыва требуется порядка 3 тыс. человек. На данный момент власти региона занимаются подготовкой кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

«Сейчас, конечно, в этот период требуются строители и водители, чтобы возить строительные материалы. Затем на постоянной основе необходимы кадры уже на фабрики, на рудники, на вывоз продукции. Мы очень плотно сейчас работаем по подготовке кадров для этих двух проектов»,— сообщил глава региона Владислав Ховалыг на ПМЭФ-2025 (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, АО «Перспективные горнорудные проекты» («ПГП», входит в структуры «Ростеха»), которое владеет лицензией на Ак-Сугское месторождение, приступает к строительству технологической дороги к объекту. ООО «Эльбрусметалл-Литий» (входит также в «Ростех»), владеющее лицензией на Тастыгское месторождение, завершает строительство дороги. Первые отгрузки ожидаются в начале 2028 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года правительство Тувы расторгло соглашение с ООО «Голевская горнорудная компания», которое было заключено в 2020 году. Тогда стороны подписали его в связи со строительством организацией горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. Ранее Роснедра отозвали у компании лицензию на его разработку. Новый аукцион в ноябре 2024-го выиграло АО «ПГП» за 3,8 млрд руб.

Балансовые запасы месторождения Ак-Суг — 3,6 млн тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения.

«Эльбрусметалл-литий» получила лицензию на право пользования участком Тастыгского полиметаллического месторождения в декабре 2023-го за 557,8 млн руб. Лицензия была выдана компании сроком на 20 лет.

Забалансовые запасы оксида лития на Тастыгском месторождении составляют 596,2 тыс. тонн, пентоксида ниобия — 7,8 тыс. тонн, пентоксида тантала — 3,9 тыс., также месторождение содержит 21,3 тыс. тонны олова.

Александра Стрелкова