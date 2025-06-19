Два мирных жителя ранены из-за атак на Шебекинский округ Белгородской области

В результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В районе села Маломихайловка дрон атаковал легковушку. Бойцы теробороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную райбольницу (ЦРБ). У него диагностировали минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения. После оказания медпомощи пациент продолжит лечение амбулаторно.

Транспортное средство повреждено.

В Шебекине FPV-дрон ударил по многоквартирному дому. Второго пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ также доставили бойцы теробороны. Врачи обнаружили у него минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации мирный житель отказался.

Фасад и остекление МКД повреждены. Также перебита газовая труба — утечка газа устранена.

Алина Морозова