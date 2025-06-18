В белгородском Шебекине в результате взрыва пострадал мирный житель

В Шебекине Белгородской области на территории частного предприятия произошел взрыв суббоеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Название компании не уточняется. Устройство сдетонировало, когда мужчина косил траву. Пострадавший получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и множественные ранения ног. В тяжелом состоянии он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы.