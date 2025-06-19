Глава РФПИ Дмитриев оценил потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ

Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа превысили €1 трлн, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что потери США от санкций РФПИ оценивает в $300 млрд.

«И очень знаково, что президент Трамп об этом сказал пару дней назад, это первое признание со стороны США, что санкции наносят вред американскому бизнесу. Это знаковое событие»,— сказал ТАСС господин Дмитриев в кулуарах ПМЭФ.

Еврокомиссия предлагает к концу 2027 года прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа. Против выступают Венгрия и Словакия. Австрия заявила о желании возобновить поставки газа из РФ.

О позиции ЕС — в материале «Ъ FM» «Газ взорвался спорами».