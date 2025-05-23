Американских производителей вдохновило торговое перемирие

Деловая активность в США в мае демонстрировала признаки оживления, следует из предварительных оценок агентства S&P Global. Композитный индекс PMI вырос до 52,1 пункта с 50,6 пункта в апреле (отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от ее сжатия).

Такая динамика во многом объясняется договоренностью Вашингтона и Пекина о 90-дневной паузе в торговой войне (см. “Ъ” от 13 мая) — она позволила американским производителям рассчитывать на восстановление поставок в КНР в ближайшие месяцы. Кроме того, деловую активность в мае поддержали ожидания налоговых послаблений, анонсированных президентом США Дональдом Трампом — законопроект о них 22 мая был принят палатой представителей Конгресса.

Индикатор производственной активности в мае увеличился до 52,3 пункта с 50,2 пункта в апреле — это максимум с июня 2022 года. В положительную зону вернулся субиндекс выпуска: 50,7 пункта после 49,6 пункта в апреле. 15-месячного максимума достиг индикатор объема новых заказов: 52,4 пункта (после 51,7 пункта месяцем ранее). Наибольший же вклад в рост индустриального PMI внес показатель, отражающий динамику объема запасов: соответствующий субиндекс вырос до 57 пунктов — максимума за все время наблюдений (с 2009 года). Рекордным значение оказалось из-за того, что производители ожидают кратного роста цен на промежуточные товары и предпочитают сохранять заметные объемы уже купленных на своих складах.

Индекс цен производителей, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в апреле вырос до максимальных с июля 2022 года 69,8 пункта (см. график). По данным S&P Global, бизнес уже начал перекладывать свои возросшие расходы на потребителей: индикатор подскочил до 59,3 пункта (максимум с августа 2022 года) с 54 пунктов в апреле.

Решения и заявления Дональда Трампа повлияли и на ситуацию в сфере услуг: предварительные значения индикаторов фиксируют снижение активности в туризме (в том числе спад продаж авиабилетов и бронирования отелей). Впрочем, на фоне переговоров о смягчении тарифов сразу со многими ключевыми партнерами США оптимизм в секторе рос: в результате PMI в услугах в мае увеличился до 52,3 пункта с 50,8 пункта в апреле.

Данные о расширении деловой активности в совокупности с ожидаемым ускорением роста цен усиливают уверенность аналитиков в том, что на снижение ставки ФРС не пойдет ни в июне, ни в июле. На вероятность такого сценария указывают и последние заявления членов совета управляющих регулятора — они солидарны в том, что в ближайшие месяцы ставка сохранится в нынешнем диапазоне 4,25–4,5% годовых.

Кристина Боровикова