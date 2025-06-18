КСИР заявил об ударах по штабам «Моссада»

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран нанес удары по местам дислокации спецслужбы «Моссад», военной разведки «Аман» и авиабазам. Также там заявили, что вооруженные силы страны уничтожили систему ПВО армии Израиля.

«Будьте уверены: сигналы воздушной тревоги не смолкнут ни на секунду. Вам предстоит либо выбрать медленную смерть в адских условиях убежищ, либо попытаться спасти свои жизни от круглосуточных ракетных обстрелов и как можно скорее бежать с территорий, захваченных вашими предками,— может быть, тогда у вас будет шанс выжить»,— цитирует КСИР агентство IRNA.

Ночью в КСИР заявили, что Иран полностью контролирует небо Израиля. The Times of Israel пишет, что Корпус также призвал жителей Тель-Авива эвакуироваться и покинуть северную часть города.

О том, что происходит в шестой день военных столкновений между Израилем и Ираном,— в материале «Ъ».