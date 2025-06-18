Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла третью ракетку мира

Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Джессику Пегулу в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Американская спортсменка занимает третье место в рейтинге WTA

Самсонова проиграла первый сет, уступив в тай-брейке, но сумела довести матч до победного результата, отыграв два матчбола в последней партии. Итоговый счет встречи — 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу российской спортсменки. Пегула была посеяна под 3-м номером, россиянка же номер посева не получила. В четвертьфинале Людмила Самсонова встретится с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и полькой Магдаленой Френх. Обе — также без номера посева.

Самсоновой 26 лет, она занимает 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Россиянка уже пять раз побеждала на турнирах под эгидой WTA. Лучшим ее результатом является выход в четвертый круг: Уимблдона — в 2021 году и турнира US Open — в 2022 и 2024 годах.

Джессика Пегула — действующая победительница берлинского турнира. Он проводится на травяных кортах.