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Коммерсантъ FM
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Принадлежащая задержанному в Армении Карапетяну ГК «Ташир» продолжит свою работу в РФ

Группа компаний «Ташир» сообщила в своем Telegram-канале, что не видит рисков для своего бизнеса в России. Ее владелец Самвел Карапетян задержан в Армении и подозревается в призывах к захвату власти.

В сообщении ГК «Ташир» сказано, что она продолжает работу в штатном режиме и все действующие проекты ГК в России и Армении продолжат функционировать без изменений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании правительства национализировать принадлежащую ГК «Ташир» компанию «Электрические сети Армении». 18 июня в Ереване должно пройти заседание суда об избрании меры пресечения для Самвела Карапетяна.

Чем известен глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян

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Незадолго до своего задержания Самвел Карапетян раскритиковал заявления армянского правительства в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ). В частности, предпринимателя не устроило, что Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал переизбрать предстоятеля ААЦ. «Я всегда был рядом с армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему»,— прокомментировал Самвел Карапетян заявления премьера.

В собственности ГК «Ташир» находятся 12 торговых центров в Москве, включая «Рио», «Ереван Плаза», «Райкин Плаза», «Европарк» и Family room.

Подробнее о конфликте армянского премьера с ААЦ — в материале «Никол Пашинян полез в монастырь со своим уставом».

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