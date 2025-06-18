Пашинян пригрозил национализировать компанию «Электрические сети» Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявления российского и армянского предпринимателя, главы группы компаний (ГК) «Ташир» Самвела Карапетяна в поддержку церкви «ширмой». По словам премьера, принадлежащие ГК «Электрические сети Армении» (ЭСА) намеренно создали энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Теперь армянские власти грозят национализировать компанию.

«Ровно месяц назад я дал распоряжение членам правительства о том, что в течение месяца или ЭСА возмещает нанесенные населению убытки, или национализируется. Срок моего распоряжения истекает 21 июня, и эта активизация прямо связана с моим решением, потому что члены правительства начали работу и передали в ЭСА четкое послание о том, что либо они возмещают ущерб, либо компания будет национализирована»,— сказал Никол Пашинян журналистам.

ЗАО «Электрические сети Армении» обслуживает более 1 млн потребителей. Перебои в подаче электроэнергии — частая проблема в стране, участившаяся в последние месяцы. Еще в сентябре 2024 года председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян назвал причиной частых отключений электроэнергии изношенность инфраструктуры, особенно в сетях низкого напряжения, а также дезорганизацию в работе некоторых подразделений «Электрических сетей».

Заявление Никола Пашиняна было сделано вскоре после того, как Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Бизнесмен вину не признал, а расследование в его отношении связал с критикой в адрес армянского правительства. Незадолго до задержания он обвинил Никола Пашиняна в несправедливых нападках на Армянскую апостольскую церковь. По информации газеты «Грапарак», вскоре после этого армянский премьер поручил главе Службы национальной безопасности Армену Абазяну задержать Самвела Карапетяна с применением силы, но тот отказался, из-за чего был уволен.

О конфликте премьера Армении с церковью — в материале «Ъ» «Никол Пашинян полез в монастырь со своим уставом».

Лусине Баласян