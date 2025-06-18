«Закон не устанавливает критериев для определения "иностранно звучащих" названий»

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование русского языка в публичном пространстве. Документ направлен на защиту русского языка как государственного, снижение числа иностранных слов на вывесках, указателях и в рекламе, а также на обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Перевод на другие языки допустим, но только при идентичности содержания и равнозначности оформления. О том, кто будет контролировать исполнение закона и какие права есть у предпринимателей для обжалования претензий рассказала юрист, адвокат, эксперт по судебным спорам с недвижимостью и активами Екатерина Гусеина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«За нарушение законодательства о рекламе рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем, включая несоответствие вывесок и рекламы, предусмотрены штрафы. Они могут варьироваться в зависимости от типа нарушения и субъекта правонарушения. Например, штрафы для физлиц составляют 2-2,5 тыс. руб., для должностных лиц – от 4 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для юридических лиц – 100-500 тыс. руб. Также предпринимателей (юрлиц) могут обязать за свой счет демонтировать или изменить вывески, не соответствующие новым законодательным требованиям.

Контроль за соблюдением закона осуществляется органами местного самоуправления и Роспотребнадзором. Формат такого контроля может быть в виде фото и (или) видеофиксации, сопровождающийся составлением протокола с назначением административного штрафа.

Правонарушителю также может быть выдано предписание с предоставлением определенного срока для устранения нарушений законодательства РФ и приведение рекламных вывесок в соответствие. Если же такое предписание выполнено не будет, то возможно повторное привлечение к ответственности.

Кроме того, представители органа местного самоуправления будут вправе произвести своими силами демонтаж рекламной вывески, нарушающей требования законодательства. Расходы за такую работу могут быть возложены на собственника вывески.

В некоторых случаях, особенно при систематических или грубых нарушениях, связанных с рекламой, возможно применение более строгих мер, вплоть до ликвидации организации.

Вместе с тем, положения нового закона не применяются к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, что прямо указано в документе. Соответственно, предприниматель может использовать иностранное слово на вывеске, если оно является зарегистрированным товарным знаком. В этом случае использование иностранного слова будет считаться правомерным, поскольку защищено правом интеллектуальной собственности.

Согласно российскому законодательству, для использования иностранных слов в вывесках, названиях компаний и рекламных материалах необходимо, чтобы эти слова были зарегистрированы в качестве товарных знаков. Если иностранное слово не является зарегистрированным товарным знаком, его использование в вывеске может быть расценено как нарушение законодательства о рекламе и потребует перевода на русский язык.

Закон от 17.06.2025 года не устанавливает конкретных критериев для определения "иностранно звучащих" названий. Но он предписывает, что все названия должны быть на кириллице. Отсюда следует, что даже если название имеет иностранные корни, но написано по-русски, оно не подпадает под запрет. Соответствие требованию контролируют Минстрой РФ и муниципалитеты при согласовании проектной и рекламной документации.

Обращу внимание на сложности, которые могут возникнуть при приведении вывесок в соответствие на территории исторического поселения. Так, в старых частях городов при размещении вывески необходимо учесть стиль, шрифт и материалы. Замена вывесок часто требует отдельного архитектурно-градостроительного согласования.

Возможная юридическая защита – оспаривание предписаний и отказов на основании чрезмерных требований или процедур нарушения. Предприниматель может подать административный иск (КАС РФ), обжаловав протокол об административном правонарушении. Нужно быть внимательным: срок для обжалования составляет всего 10 дней и начинает истекать с момента вручения или получения копии протокола.

Через суд можно оспорить незаконный демонтаж как превышение полномочий, если оно было. Стоит учесть, что на уровне муниципалитета (городской Думе) не представлено полномочий устанавливать более жесткие или мягкие сроки, чем предусмотрено законом. Однако такие сроки могут быть продлены в последующем.

Таким образом, предпринимателям важно провести ревизию вывесок, скорректировать их оформление, а при необходимости оспаривания или согласования обратиться к юристам».