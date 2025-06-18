ФМБА ожидает успешных тестов российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Результаты клинических исследований отечественной вакцины «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы и другие возбудители, по предварительным данным, будут положительными. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Первая-вторая объединенная фаза клинических исследований уже завершается, мы в августе получим окончательные результаты»,— сказала госпожа Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы ФМБА, вакцина уже сейчас безопасна и хорошо переносится.

Ученые Института иммунологии ФМБА совместно с коллегами из Венского медуниверситета объявили о создании первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходные аллергены (яблоко, персик, арахис, соя) в 2023 году. Вакцина не содержит природного аллергена, что, как считается, делает ее более безопасной и позволяет повышать дозировку. После завершения клинических испытаний препарат должен появиться в российских медучреждениях.

Подробнее о вакцине — в материале «Ъ» «Слезы от березы».

Елизавета Шмакова