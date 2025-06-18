Число резидентов белгородской СЭЗ достигло 14

Правительство России согласовало включение в состав свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области земельных участков, принадлежащих еще четырем предприятиям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Три из них находятся в Шебекинском округе, одно — в Волоконовском районе. Таким образом, количество резидентов белгородской СЭЗ достигло 14. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в ближайшее время ожидается утверждение еще семи заявок.

«Все документы в полном объеме сданы в правительство Российской Федерации»,— уточнил он, добавив, что соответствующее решение может быть принято в течение нескольких недель.

В 2024 году вступил в силу закон о включении отдельных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, в состав СЭЗ, которая ранее действовала в присоединенных регионах. По оценке региональных властей, уже ставшие резидентами СЭЗ предприятия смогут сохранить около 2 тыс. рабочих мест и создать порядка 560 новых. Они планируют привлечь в область порядка 2 млрд руб. инвестиций.

О том, как развиваются свободные экономические зоны в Черноземье,— в материале «Зоны особого действия».

Анна Швечикова