Дилер потерял «ключ»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ООО «ГК "СБСВ-Ключавто"» к донецкой компании «Ключ Авто Донецк» о прекращении использования словесного товарного знака «Ключавто». Согласно решению суда, запрет распространяется на использование спорного обозначения в фирменном наименовании компании, на вывесках, бланках, счетах и другой документации, в объявлениях и рекламе, в интернете, на товарах и упаковке.

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По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК "СБСВ-Ключавто"» зарегистрировано в 1997 году в Горячем Ключе. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредителями являются — Вера Баринова (30%), Виктор Сергеев (18%) и еще пять граждан РФ. Выручка компании за 2024 год составила 24,8 млрд руб., прибыль — 1,3 млрд руб. ООО «Ключ Авто Донецк» зарегистрировано в Донецке в 2019 году. Основной вид деятельности – торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Учредителем является Владимир Карташков. Выручка компании за 2024 год составила 840 млн руб., прибыль — 37 млн руб.

В компаниях на запрос «Ъ-Кубань» по поводу судебного разбирательства не ответили.

В социальных сетях «Ключ Авто Донецк» в марте 2025 года появилось сообщение, что компания произвела ребрендинг и теперь называется «КАД Моторс».

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков говорит, что в случае, если ответчик обратиться с жалобой на решение суда в суд апелляционной инстанции, то его шансы на выигрыш будут напрямую зависеть, учел ли Арбитражный суд Краснодарского края положения закона об интеграции Донецкой и Луганской республик в РФ. «В этом законе есть положения о преимущественных правах на интеллектуальную собственность компаний с интегрируемых территорий. Вполне может оказаться, что у ответчика есть такое преимущественное право, которое суд первой инстанции не учел»,— отметил юрист.

Наталья Решетняк