Путин и президент ОАЭ призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед Бен Зайд Аль Нахайян выразили озабоченность эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров. Они выступили за скорейшее прекращение боевых действий и возобновление переговоров по иранской ядерной программе.

«С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.— Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, Минэкономики рекомендовало не продавать туры в эти страны. Семьи сотрудников посольства РФ в Израиле выехали в Египет.

Подробнее о развитии событий вокруг ирано-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая