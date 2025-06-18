Глава СВР Нарышкин назвал критической ситуацию между Ираном и Израилем

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин оценил ситуацию между Израилем и Ираном как критическую. Он заявил, что СВР находится в контакте с представителями спецслужб Ирана и Израиля.

«Мы в контакте с представителями и одной, и другой стороны конфликта — с представителями соответствующих специальных разведывательных служб и Ирана, и Израиля»,— сказал господин Нарышкин журналистам (цитата по ТАСС).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, Минэкономики рекомендовало не продавать туры в эти страны. Семьи сотрудников посольства РФ в Израиле выехали в Египет.

Подробнее о развитии событий вокруг ирано-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая