Жителей Тамбовской области предупредили об отключениях мобильного интернета

В Тамбовской области возможны временные отключения мобильного интернета. Как сообщили в департаменте цифрового развития региона, меры принимаются «в условиях проведения специальной военной операции» и зависят от наличия угрозы воздушной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тамбовчанам рекомендовали использовать фиксированные каналы связи, включая домашние и публичные сети Wi-Fi.

«Просим отнестись к ситуации с пониманием. Безопасность жителей региона — приоритет»,— заключили власти.

В конце мая об отключениях мобильного интернета во время действия опасности атаки БПЛА сообщили власти Воронежской и Липецкой областей. Тогда же ограничения на подключение к сети начали вводить в Орловской области.

Накануне жители Воронежской области жаловались на отсутствие мобильного интернета в течение всего рабочего дня. Власти региона сообщили, что силовые структуры и операторы связи ввели ограничения в связи с оперативной обстановкой.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова