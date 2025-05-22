Еще в одном регионе Черноземья начали ограничивать работу мобильного интернета

Вооруженные силы РФ приняли решение о введении временных ограничений на работу мобильного интернета и предоставление услуг связи в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава региона назвал это решение «непростым, но необходимым». По его словам, ограничения будут сняты, «как позволит оперативная обстановка».

По данным Минобороны, вечером 21 мая над Орловской областью сбили восемь беспилотников, ночью 22 мая — еще 14. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

На этой неделе стало известно, что в Воронежской и Липецкой областях начали отключать мобильный интернет во время действия сигнала опасности атаки БПЛА. Об ограничении связи не сообщалось.

Алина Морозова