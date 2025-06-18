Совфед одобрил закон о создании национального цифрового сервиса

Совет федерации одобрил закон об объединении отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении. Согласно идее проекта, сервис позволит гражданам передавать данные из личного кабинета на «Госуслугах» и из других госсистем без бумажных документов.

С помощью сервиса можно будет удостоверять личность через цифровой ID — к примеру, при заселении в отель или покупке товаров с возрастными ограничениями. На платформу переведут в том числе чаты учебных заведений. Предустановка сервиса станет обязательной с сентября 2025 года.

Госдума 10 июня приняла закон о создании национального сервиса. Минцифры планирует развивать сервис на базе платформы MAX от VK.

Подробнее о новом приложении — в материале «Ъ» «MAX возьмет пример с WeChat».