Послы России и Ирана в КНР обсудили эскалацию между Ираном и Израилем

Посол России в Китае Игорь Моргулов обсудил со своим иранским коллегой Абдолрезой Рахмани-Фазли перспективы деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

«Главы дипмиссий обсудили ситуацию, складывающуюся в связи с военными ударами Израиля по территории Исламской Республики Иран, включая перспективы международного содействия в деэскалации конфликта»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Коллеги также обсудили «широкий круг двусторонних, глобальных и региональных сюжетов».

13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев». Ее целью названо уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ иранские военные наносят удары по израильской территории. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран. Застрявшим в Израиле россиянам предложили вернуться домой через Египет.

Как развиваются события вокруг ирано-израильского конфликта, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая