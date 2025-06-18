Иран пригрозил США ответом в случае прямого участия в конфликте с Израилем

Тегеран готов ответить Вашингтону в случае прямого участия США в конфликте на стороне Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни. Он также пообещал «решительный» и «безотлагательный» ответ на удары Израиля и осудил косвенные призывы президента США Дональда Трампа к капитуляции Тегерана.

«Мы не проявим никакого нежелания защищать наш народ, безопасность и землю. Мы ответим серьезно и решительно, без каких-либо ограничений»,— заявил журналистам Али Бахрейни (цитата по Reuters).

Иранский постпред назвал призывы Дональда Трампа к Тегерану капитулировать «совершенно необоснованными и чрезвычайно враждебными». «Мы не можем их игнорировать. Мы внимательно следим за тем, что говорит Трамп. Мы учтем это в наших расчетах и оценках»,— сказал он. По его словам, США «покрывают» Израиль в конфликте.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев». Ее целью названо уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ иранские военные наносят удары по израильской территории. 17 июня Дональд Трамп выступил с призывом к «безоговорочной капитуляции». Согласно трактовке многих СМИ, адресатом этого требования был Иран.

Вмешается ли Вашингтон в конфликт Израиля и Ирана, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая