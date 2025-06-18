Восток — дело «штатское»

«Мы наблюдаем исторический поворотный момент. После нашей победы будет другой Ближний Восток»,— об этом заявил израильский премьер-министр. А Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции». Как указывают источники Axios, Биньямин Нетаньяху считает, что в ближайшие дни в войну с Ираном вступят США, а сам Трамп «всерьез рассматривает» возможность нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики. Вечером 17 июня глава Белого дома провел с командой по национальной безопасности совещание о дальнейших действиях США в конфликте. Оно длилось больше часа, но о принятых решениях пока ничего не известно. Источники CBS утверждают, что среди чиновников Белого дома нет единого мнения, стоит ли Вашингтону присоединяться к конфликту. За несколько часов до этого Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют небо над Ираном. А также, что Вашингтону известно, где находится верховный лидер страны. Но он отметил, что устранять его не намерены, «по крайней мере, пока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Social Media / Reuters Фото: Social Media / Reuters

В Израиле слова американского президента всерьез воспринимать пока не спешат, говорит журналист русскоязычного телевизионного СМИ «9 канал Израиль» Андрей Харазов: «Есть сообщения о том, что американские заправщики полетели и в Европу, и на Ближний Восток из Европы тоже, чтобы быть ближе к региону. Это пока только слухи. Но все вместе внушает подозрение, что американцы как-то собираются поучаствовать в этой войне.

Тут уже посмеялись над постами Трампа на тему "Мы пахали — я и трактор". Мол, Израиль уже большую часть работы сделал, и тут прилетает масса американских истребителей, бомбардировщиков уже практически на все готовое. Конечно, вообще неплохо было бы с нашей, израильской, точки зрения, если бы они нам помогли по всем параметрам. Но есть несколько моментов, без которых Израиль не справится точно — это глубинные атомные заводы и предприятия. В этом плане в Израиле ожидают от США поддержку.

Но американские заявления очень неоднозначны — "Фигаро здесь, Фигаро там". То они все контролируют, то Израиль сам по себе, то они не участвуют и советуют Ирану по ним тоже не стрелять. И даже в Израиле не понимают, как ко всему этому относиться.

У нас даже журналисты все гадают, потому что нет никакой точной информации о том, что будет и чего не будет».

Иран в ответ на призывы Трампа запустил в сторону Израиля очередную волну ракетных атак, сообщал иранский телеканал PressTV. В Исламской Республике считают, что США уже вмешались в конфликт и участвуют в перехвате ракет, рассказали источники агентства «РИА Новости» в силовых структурах Ирана. По данным The New York Times, если Вашингтон присоединится к конфликту, Тегеран нанесет удары по американским военным базам. У США в регионе размещено более 40 тыс. военных, отмечает издание. По его данным, Пентагон уже привел войска в состояние повышенной готовности на базах по всему Ближнему Востоку. Сам Дональд Трамп 17 июня заявил, что, по его мнению, Иран был очень близок к получению ядерного оружия.

Означает ли ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении Ирана, что США готовы присоединиться к конфликту? Кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули этого не исключает: «С самого начала Соединенные Штаты оказывали Израилю достаточную помощь. Поскольку они не знали, насколько успешно пойдет операция, они придерживали ужесточение риторики для более успешных этапов. Поскольку теперь ситуация, по крайней мере, как кажется Трампу, уже стала более понятной, риторика ужесточается, можно ставить более далеко идущие задачи, скажем, не только уничтожение ядерного потенциала Ирана, но и, например, предположительную смену режима.

И в этом контексте, с одной стороны, Трамп ужесточает риторику, а с другой стороны, все же пытается играть или претендовать на некую роль арбитра, когда он выступает в роли "доброго следователя" и говорит, что на жизнь Али Хаменеи в данном случае никто не претендует. Учитывая то, что, как мы знаем, группировки и ВВС, и ВМС Соединенных Штатов в районе конфликта в последние пару дней существенно усилились, можно предположить, что эти заявления Трампа делаются в контексте некоторого будущего действия.

И, возможно, на этой фазе Вашингтон хочет подключиться к этому конфликту, чтобы в каком-то смысле поучаствовать в победе».

В случае атаки со стороны США, Тегеран может перекрыть Ормузский пролив и ударить по американским кораблям в Персидском заливе, указывает The New York Times. На фоне эскалации конфликта, французский президент Эмманюэль Макрон объявил, что 18 июня состоится экстренное заседание Совета безопасности и обороны Франции.

Резко отреагировала на обострение и Москва. В МИД РФ заявили, что атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны и толкают мир к ядерной катастрофе. Россия призвала Иерусалим «одуматься и немедленно прекратить» удары по территории Исламской Республики. В свою очередь государственные иранские ТВ-каналы сообщают, что «нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века».

Фотогалерея Конфликт между Израилем и Ираном Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий Фото: Baz Ratner / AP Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Тушение пожара в Тель-Авиве Фото: Baz Ratner / AP Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters След от снаряда над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа израильской системы ПВО «Железный купол» Фото: Leo Correa / AP Люди прячутся в метро в Рамат-Гане Фото: Oded Balilty / AP Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. 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NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Следующая фотография 1 / 43 Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий Фото: Baz Ratner / AP Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Тушение пожара в Тель-Авиве Фото: Baz Ratner / AP Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters След от снаряда над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа израильской системы ПВО «Железный купол» Фото: Leo Correa / AP Люди прячутся в метро в Рамат-Гане Фото: Oded Balilty / AP Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Смотреть

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Екатерина Вихарева